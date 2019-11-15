Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль после поражения от «Виннипега» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ прокомментировал последние неудачи вратаря Сергея Бобровского. Российский голкипер «Пантерз» пропустил не меньше четырех шайб в трех играх из последних четырех.

— Все проходят через отрезки, когда планируешь сыграть как можно лучше, но все начинает складываться против тебя, — цитирует официальный сайт НХЛ Кенневиля. — Неважно, на какой позиции ты выступаешь, но в случае с вратарем это увеличивается.