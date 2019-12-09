Джоэль Кенневиль: «Бобровский контролировал всю игру»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился мнением об игре Сергея Бобровского в матче с «Сан-Хосе» (5:1). Он отразил 30 бросков из 31 и стал первой звездой встречи.

— Он провел очень хороший уик-энд для нас, — цитирует Кенневиля Miami Herald. Думаю, что он действительно хорошо сыграл. Его хладнокровие, чувство подбора — он контролировал всю игру.

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