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Джо Торнтон продлил контракт с «Сан-Хосе» на год

18:40
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Капитан «Сан-Хосе» Джо Торнтон продлил на год контракт с клубом. 40-летний ветеран заработает за предстоящий сезон 2 миллиона долларов, сообщает официальный сайт «Шаркс».

Следующий сезон станет для Торнтона 22-м в НХЛ. Центрфорвард дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостона». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06.

В прошлом сезоне Торнтон провел 73 матча и набрал 51 (16+35) очко.

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