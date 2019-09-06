Джо Торнтон продлил контракт с «Сан-Хосе» на год
18:40
Капитан «Сан-Хосе» Джо Торнтон продлил на год контракт с клубом. 40-летний ветеран заработает за предстоящий сезон 2 миллиона долларов, сообщает официальный сайт «Шаркс».
Следующий сезон станет для Торнтона 22-м в НХЛ. Центрфорвард дебютировал в лиге в сезоне-1997/98 в составе «Бостона». За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06.
В прошлом сезоне Торнтон провел 73 матча и набрал 51 (16+35) очко.
THE LEGEND CONTINUES! Joe Thornton is back on a one-year contract.— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) September 6, 2019
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