Джо Павелски: "Мне очень не хватало игры"

Нападающий "Сан-Хосе" Джо Павелски после победы в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли над "Колорадо" (3:2) сказал, что очень соскучился по игре. Форвард пропустил из-за травмы первые шесть игр серии, а сегодня вышел на лед, открыл счет в матче, а затем отметился голевой передачей.

- Мне не хватало игры. Мне реально не хватало игры, - цитирует официальный сайт НХЛ Павелски. - Я вышел и забил быстрый гол, это, конечно, придало мне много эмоций.

Они провели против нас хорошую серию. Они были очень хороши, забросили шайбу на первой минуте третьего периода, заставили нас работать.