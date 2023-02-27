Джиордано стал лидером по заблокированным броскам за всю историю НХЛ
Защитник «Торонто» Марк Джиордано в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» установил рекорд по блокированным броскам.
На счету 39-летнего канадца 2045 блокированных бросков в карьере. Он опередил Криса Рассела (2044) и заняд первое место в списке блок-шотов за всю историю НХЛ.
В текущем сезоне Джиордано провел 60 матчей, в которых набрал 22 (4+18) очка.
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|27.02
|01:00
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Рейнджерс – Лос-Анджелес
|5 : 2
|27.02
|02:00
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Питтсбург – Тампа-Бэй
|7 : 3
|27.02
|03:00
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Аризона – Нэшвилл
|2 : 6
|27.02
|03:00
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Сиэтл – Торонто
|1 : 5
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