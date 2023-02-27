Джиордано стал лидером по заблокированным броскам за всю историю НХЛ

Защитник «Торонто» Марк Джиордано в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» установил рекорд по блокированным броскам.

На счету 39-летнего канадца 2045 блокированных бросков в карьере. Он опередил Криса Рассела (2044) и заняд первое место в списке блок-шотов за всю историю НХЛ.

В текущем сезоне Джиордано провел 60 матчей, в которых набрал 22 (4+18) очка.