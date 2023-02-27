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Сегодня, 05:46

Джиордано стал лидером по заблокированным броскам за всю историю НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Торонто» Марк Джиордано в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» установил рекорд по блокированным броскам.

На счету 39-летнего канадца 2045 блокированных бросков в карьере. Он опередил Криса Рассела (2044) и заняд первое место в списке блок-шотов за всю историю НХЛ.

В текущем сезоне Джиордано провел 60 матчей, в которых набрал 22 (4+18) очка.

Марк Джиордано
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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