Джиордано - самый полезный игрок регулярного чемпионата НХЛ

Капитан "Калгари" Марк Джиордано​ стал самым полезным игроком регулярного чемпионата НХЛ-2018/19. В этом сезоне 35-летний защитник зарботал показатель полезности "+39". Кроме того, он вышел на второе место в истории клуба по проведенным матчам.

Второе место по показателю полезности занимает защитник "Тампа-Бэй" Райан Макдона ("+38"). Далее идут защитник "Каролины" Бретт Пеше ("+35"), форвард "Калгари" Микаэль Баклунд ("+34") и защитник "Питтсбурга" Брайан Дюмулин ("+31").

Среди россиян лучший - Никита Кучеров из "Тампы" ("+24").