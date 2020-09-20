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Джимми Ховард, скорее всего, покинет «Детройт». Голкипер не собирается завершать карьеру

22:56
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Голкипер «Детройта» Джимми Ховард, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов, сообщает Sportsnet. При этом 36-летний голкипер не намерен завершать карьеру.

В прошедшем сезоне он показал кошмарный результат, выиграв только 2 матча из 29. Голкипер отражал 88,2 процента бросков и продемонстрировал коэффициент надежности 4,2.

Отметим, что Ховард провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Детройта». Он был выбран на драфте-2003 под общим 64-м номером.

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