НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Джимми Ховард может стать игроком «Нью-Джерси»

16:00
Теги:

Голкипер Джимми Ховард может стать игроком «Нью-Джерси». «Дьяволы» хотят пригласить 36-летнего вратаря, так как ранее голкипер «Дэвилз» — Кори Кроуфорд — объявил о завершении карьеры, сообщает TSN.

Ховард был задрафтован «Детройтом» во втором раунде драфта-2003 года и выступал за «Ред Уингз» на протяжении всей карьеры. Всего за клуб он провел 543 матча, в которых одержал 246 побед, в среднем пропуская по 2,62 шайбы за игру.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир