Голкипер Джимми Ховард может стать игроком «Нью-Джерси». «Дьяволы» хотят пригласить 36-летнего вратаря, так как ранее голкипер «Дэвилз» — Кори Кроуфорд — объявил о завершении карьеры, сообщает TSN.

Ховард был задрафтован «Детройтом» во втором раунде драфта-2003 года и выступал за «Ред Уингз» на протяжении всей карьеры. Всего за клуб он провел 543 матча, в которых одержал 246 побед, в среднем пропуская по 2,62 шайбы за игру.