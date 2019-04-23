Джим Рутерфорд: "Питтсбург" обменяет как минимум одного защитника"

Генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд рассказал о будущих обменах, информирует Pittsburgh Post-Gazette.

Ранее "Питтсбург" проиграл "Айлендерс" в первом круге Кубка Стэнли. Счет в серии – 0:4.

– Команда находится в хорошем положении. Наша позиция сильнее того, что было год назад или, может, даже два года назад. Будет тяжело сохранить всех защитников и сделать их счастливыми. Многие команды ищут защитников, поэтому мы обменяем как минимум одного, – приводит слова Рутерфорда Pittsburgh Post-Gazette.

У "Питтсбурга" на контракте следующие защитники: Крис Летанг, Джастин Шульц, Брайан Думулин, Олли Мяяття, Эрик Гудрбэнсон и Джек Джонсон.

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