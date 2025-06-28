Джим Нилл в третий раз подряд признан лучшим генменеджером НХЛ

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл стал обладателем «Джим Грегори Эворд» по итогам сезона-2024/25. 67-летний канадец третий раз подряд получил приз, ежегодно вручаемый лучшему генменеджеру сезона.

Нилл был официально объявлен победителем во время церемонии первого раунда драфта НХЛ в Лос-Анджелесе. Он стал первым трехкратным обладателем награды.

В сезоне-2024/25 «Даллас» набрал 106 очков и занял 3-е место в Западной конференции НХЛ. В плей-офф «Старз» дошли до финала конференции, где проиграли «Эдмонтону» — 1-4.