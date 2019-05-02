Главный тренер "Далласа"​ Джим Монтгомери прокомментировал победу в четвертом матче второго раунда плей-офф против "Сент-Луиса" (4:2, 2-2).

– Я думаю, игроки уже привыкли к тому, что мы постоянно ищем новые сочетания, – цитирует Монтгомери русскоязычный сайт НХЛ. – Этот посыл мы давали хоккеистам с начала сезона, и теперь они умеют быстро адаптироваться к новым партнерам. Перед матчем я говорил, что регулярно проигрываю у себя в голове идею развести по разным тройкам Бенна, Сегина и Радулова.

Скорость Роопе Хинтса – это что-то запредельное. Болельщики не могут усидеть на своих местах, когда он на полном ходу врывается в зону соперника. Но не только он был сегодня хорош в этом компоненте. Все летали по льду и сражались за каждую шайбу.

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