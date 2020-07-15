Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца поделился мнением об одноклубнике Илье Михееве. В конце прошлого года ему сделали операцию на поврежденной кисти. Восстановление заняло три месяца.

— Это парень, которым я восхищаюсь, — цитирует Спеццу Sportsnet". — Он работал и работал все это время. Работал даже тогода, когда не был уверен, когда сможет вернуться. Просто впечатляет преданность игре, думаю, что в этой раздевалке его очень уважают. Многие ребята болеют за хорошую игру Михеева.