Джейсон Робертсон побил рекорд Модано по очкам за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ
Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:2).
После этой игры у 23-летнего форварда 95 (42+53) очков в 75 матчах сезона-2022/23.
Робертсон установил новый рекорд «Далласа» по числу результативных действий за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд принадлежал Майку Модано, который набирал 93 (50+43) очка в сезоне-1993/94.
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|1.04
|02:00
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Баффало – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|1.04
|03:00
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Виннипег – Детройт
|6 : 2
|1.04
|05:00
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Ванкувер – Калгари
|4 : 5 ОТ
|1.04
|05:30
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Аризона – Даллас
|2 : 5
|1.04
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Нэшвилл – Сент-Луис
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|1.04
|22:00
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Питтсбург – Бостон
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