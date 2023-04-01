Джейсон Робертсон побил рекорд Модано по очкам за «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (5:2).

После этой игры у 23-летнего форварда 95 (42+53) очков в 75 матчах сезона-2022/23.

Робертсон установил новый рекорд «Далласа» по числу результативных действий за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд принадлежал Майку Модано, который набирал 93 (50+43) очка в сезоне-1993/94.