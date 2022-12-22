Джейми Бенн стал третьим хоккеистом в истории «Далласа», набравшим 800 очков

Нападающий и капитан «Далласа» Джейми Бенн сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Это результативное действие стало для 33-летнего канадца 800-м в составе «Старз», он стал третьим хоккеистом в истории клуба, которому удалось преодолеть эту отметку.

Лучшим бомбардиром в истории «Далласа» является Майк Модано, у которого 1359 (557+802) очков, на втором месте — Нил Бротен с 867 (274+593) очками.