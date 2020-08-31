Джейми Бенн о матче с «Колорадо»: «Такое ощущение, что когда ты забиваешь, соперника это мотивирует»
Форвард «Далласа» Джейми Бенн поделился впечатлениями от матча против «Колорадо» (5:4) во втором раунде плей-офф НХЛ. Он забросил одну из шайб своей команды в этой игре.
«Такое ощущение, что когда ты забиваешь, соперника это мотивирует, — цитирует Бенна официальный сайт НХЛ. — Нам удалось забить три быстрых гола в начале. Но у них хорошая команда, которая не сдается. Я не уверен, почему в серии преимущество постоянно переходит от одной команды к другой, но так получается. И когда кураж ловим мы, надо его максимально использовать. И, наоборот, стараться сводить к минимуму их опасные отрезки».
«Даллас» ведет в серии со счетом 3-1.
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https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-30-nhl-action/c-318812766