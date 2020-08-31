Джейми Бенн о матче с «Колорадо»: «Такое ощущение, что когда ты забиваешь, соперника это мотивирует»

Форвард «Далласа» Джейми Бенн поделился впечатлениями от матча против «Колорадо» (5:4) во втором раунде плей-офф НХЛ. Он забросил одну из шайб своей команды в этой игре.

«Такое ощущение, что когда ты забиваешь, соперника это мотивирует, — цитирует Бенна официальный сайт НХЛ. — Нам удалось забить три быстрых гола в начале. Но у них хорошая команда, которая не сдается. Я не уверен, почему в серии преимущество постоянно переходит от одной команды к другой, но так получается. И когда кураж ловим мы, надо его максимально использовать. И, наоборот, стараться сводить к минимуму их опасные отрезки».

«Даллас» ведет в серии со счетом 3-1.