Джейми Бенн: "Было важно пообщаться с Радуловым перед подписанием контракта"

Капитан "Далласа" Джейми Бенн рассказал, что он общался с россиянином Александром Радуловым перед тем, как форвард подписал со "Старз" пятилетний контракт. По его словам, возможно, это и помогло Радулову принять окончательное решение.

Напомним, что россиянин заключил контракт с "Далласом" на пять лет, за которые он заработает 31,25 миллиона долларов. В прошлом сезоне на счету Радулова было 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и 7 (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".

​– Очень важно дать понять новым ребятам, что мы будем очень рады видеть их в своих рядах и что они помогут нам побеждать, – цитирует Бенна официальный сайт "Далласа". – Поэтому общение с Радуловым было очень важно перед тем, как он подписал контракт. Ведь тогда не ясно было, подпишет он его или нет. То же самое я делал и с некоторыми другими ребятами, но с ними это не сработало. Просто вы об этом не знаете. Я сделал это с Радуловым, и все получилось.