Джейкоб Труба: «Меня впечатляет, что Панарин не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей»

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба поделился впечатлениями от игры форварда Артемия Панарина, который набрал 5 (2+3) очков в матче против «Айлендерс» (6:2).

— Больше всего меня впечатляет, что Артемий не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей, при этом я играл со многими высококлассными игроками, — приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ. — Он также является очень хорошим форвардом оборонительного плана, что делает уровень его результативности еще более впечатляющим.