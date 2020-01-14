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Джейкоб Труба: «Меня впечатляет, что Панарин не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей»

10:52
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Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба поделился впечатлениями от игры форварда Артемия Панарина, который набрал 5 (2+3) очков в матче против «Айлендерс» (6:2).

— Больше всего меня впечатляет, что Артемий не рискует напрасно и не чурается защитных обязанностей, при этом я играл со многими высококлассными игроками, — приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ. — Он также является очень хорошим форвардом оборонительного плана, что делает уровень его результативности еще более впечатляющим.

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