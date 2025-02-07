Защитник «Вашингтона» Чикран — о погоне Овечкина за рекордом: «Мы помогаем ему, это очень весело»

Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран рассказал об отношении команды к погоне нападающего Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

«Реально круто быть частью этой погони. Это действительно особенно для нас, как для команды, видеть, каким большим достижением станет то, что Алекс собирается сделать. Мы помогаем ему, а он продолжает забивать и приносить пользу команде. Это очень весело», — цитирует Чикрана официальный сайт НХЛ.

В последнем матче против «Филадельфии» (4:3) Овечкин забил свой 879-й гол в НХЛ. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 15 шайб.