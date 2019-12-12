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Джейк Дебраск: «Вашингтон» лучший в лиге не просто так»

10:11

Форвард «Бостона» Джейк Дебраск прокомментировал поражение от «Вашингтона» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

— Надо отдать им должное, — цитирует Дебраска официальный сайт «Бостона». — Они сделали достаточно, чтобы сегодня выиграть. Думал, что мы сделали больше бросков, чем в последних четырех играх. Сделать такое против «Вашингтона» — положительный момент. Они лучшие в лиге не просто так.

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