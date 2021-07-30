Джейк Бин подписал контракт с «Коламбусом» на 7 миллионов долларов

«Коламбус» продлил контракт с защитником Джейком Бином. Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.

За это время Бин заработает 7 миллионов долларов (2,33 миллиона в среднем за сезон).

Welcome to Columbus, Jake ?



DEETS ?? — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 29, 2021

«Коламбус» получил права на хоккеиста в результате обмена с «Каролиной». В прошедшем сезоне защитник набрал 12 (1+11) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился одним голом в 11 встречах плей-офф.