Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Джейк Бин подписал контракт с «Коламбусом» на 7 миллионов долларов

01:00
Теги:

«Коламбус» продлил контракт с защитником Джейком Бином. Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.

За это время Бин заработает 7 миллионов долларов (2,33 миллиона в среднем за сезон).

«Коламбус» получил права на хоккеиста в результате обмена с «Каролиной». В прошедшем сезоне защитник набрал 12 (1+11) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился одним голом в 11 встречах плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/bluejackets/news/columbus-blue-jackets-sign-defenseman-jake-bean-to-three-year-contract/c-325871622

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
Гинеколог дала советы по похудению
Бегут от огня с чемоданами: кадры эвакуации людей из городов Турции
Сына звезды фильма «Берегись автомобиля» Смоктуновского госпитализировали
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд