Джейк Бин подписал контракт с «Коламбусом» на 7 миллионов долларов
01:00
«Коламбус» продлил контракт с защитником Джейком Бином. Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.
За это время Бин заработает 7 миллионов долларов (2,33 миллиона в среднем за сезон).
«Коламбус» получил права на хоккеиста в результате обмена с «Каролиной». В прошедшем сезоне защитник набрал 12 (1+11) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился одним голом в 11 встречах плей-офф.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/bluejackets/news/columbus-blue-jackets-sign-defenseman-jake-bean-to-three-year-contract/c-325871622
Читайте также
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю