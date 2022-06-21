Джей Вудкрофт остался на посту главного тренера «Эдмонтона»

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано еще на три сезона, сообщает сайт «Ойлерз».

45-летний Вудкрофт возглавил «Эдмонтон» в феврале 2022 года. Он по ходу сезона заменил уволенного Дэйва Типпета.

Вместе с командой специалист дошел до финала Западной конференции, где уступил «Колорадо» (0-4).

Вудкрофт работает в системе «Эдмонтона» с 2015 года. Он был ассистентом главного тренера, а также возглавлял «Бейкерсфилд» — фарм-клуб «нефтяников» в АХЛ.