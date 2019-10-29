В регулярном чемпионате НХЛ состоялись два матча. По их итогам лига назвала трех лучших игроков, сообщает официальный сайт НХЛ.

Третьей звездой дня стал нападающий «Аризоны» Конор Гарлэнд, который в игре с «Баффало» (3:2 Б) забил гол и сделал результативную передачу.

Второй звездой признан форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон. В матче с «Флоридой» (7:2) швед трижды помог отличиться партнерам.

Первой звездой дня назван другой нападающий «Кэнакс» — Джей Ти Миллер. На его счету дубль в игре с «Сэйбрз».

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