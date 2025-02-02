Джей Ти Миллер оформил дубль в первом матче за «Рейнджерс» после обмена из «Ванкувера»
Форвард «Рейнджерс» Джей Ти Миллер отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».
31-летний американец оформил дубль, забив на 11-й и 41-й минутах. Миллер 1 февраля был обменян из «Ванкувера». Форвард уже выступал за клуб из Нью-Йорка с 2011 по 2018 год.
На данный момент Миллер набрал 37 (11+26) очков в 41 матче сезона.
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|53
|36
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|75
|2
|Даллас
|51
|33
|18
|67
|3
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|4
|Колорадо
|53
|30
|23
|62
|5
|Юта
|51
|21
|30
|51
|6
|Сент-Луис
|52
|23
|29
|50
|7
|Нэшвилл
|50
|18
|32
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
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|И
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|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
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|49
|26
|23
|58
|4
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|25
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|5
|Ванкувер
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|Сиэтл
|53
|23
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|2.02
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Вашингтон – Виннипег
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Питтсбург – Нэшвилл
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Каролина – Лос-Анджелес
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Эдмонтон – Торонто
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Оттава – Миннесота
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Калгари – Детройт
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|
Баффало – Нью-Джерси
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Колорадо – Филадельфия
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