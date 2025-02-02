Джей Ти Миллер оформил дубль в первом матче за «Рейнджерс» после обмена из «Ванкувера»

Форвард «Рейнджерс» Джей Ти Миллер отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

31-летний американец оформил дубль, забив на 11-й и 41-й минутах. Миллер 1 февраля был обменян из «Ванкувера». Форвард уже выступал за клуб из Нью-Йорка с 2011 по 2018 год.

На данный момент Миллер набрал 37 (11+26) очков в 41 матче сезона.