Джей Ти Миллер хочет получать по новому контракту более 8 миллионов долларов

Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер летом 2023 года может получить статус неограниченного свободного агента, так как у него истечет контракт с «Кэнакс». Он хочет заключить новый долгосрочный договор с зарплатой в районе 8 миллионов долларов за сезон, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В этом регулярном чемпионате на счету 29-летнего американца 80 (28+52) очков в 66 встречах.

По действующему контракту он зарабатывает 5,25 миллиона в год. С лета он будет иметь право вести официальные переговоры о продлении соглашения с клубом.