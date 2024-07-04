Джесика Кэмпбелл стала первой женщиной в НХЛ, занявшей пост ассистента тренера

«Сиэтл» объявил о назначении Джессики Кэмпбелл на пост ассистента тренера. Как сообщает ESPN, она стала первой женщиной в истории НХЛ, получившей такую должность.

В 2022 году «Кракен» назначил ее помощником тренера в своем фарм-клубе «Коачелла Вэлли Файербердс», выступающем в АХЛ. Она стала первой женщиной в тренерском штабе в АХЛ.

Еще в мае «Кракен» назначил на пост главного тренера Дэна Билсму, работавшего с фарм-клубом.

В сезоне-2023/24 «Кракен» занял 12-е место в Западной конференции и не сумел выйти в плей-офф.