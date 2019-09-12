Джек Хьюз: «Если окажусь в первом звене «Нью-Джерси» с Гусевым, будет очень интересно»

Первый номер драфта НХЛ-2019, нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз поделился мнением о своем одноклубнике Никите Гусеве.

— Я играл против него на чемпионате мира этого года, — цитирует официальный сайт НХЛ Хьюза. — Я выступал за сборную США, он — за Россию. За ним очень интересно наблюдать. Это очень техничный хоккеист. Мы с ним похожи в том, что в первую очередь нацелены на передачу, можем держать шайбу и хорошо понимаем игру. Если я окажусь с ним в одном звене, будет очень интересно.

— Кто сыграет результативнее в дебютном сезоне: вы или ваш брат?

— Мы подкалываем друг друга, но на самом деле хотим, чтобы каждый из нас добился успеха. Так что я очень хочу сыграть лучше, но также сильно желаю ему удачи.

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