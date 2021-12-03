Айкел провел тренировку на льду. Ему сделали операцию на шейном отделе позвоночника меньше месяца назад

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел возобновил тренировки на льду, сообщает Sportsnet.

12 ноября 25-летнему американцу поставили искусственный диск. Айкел стал первым игроком НХЛ, которому провели такую операцию.

Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

4 ноября «Баффало» совершил обмен с «Вегасом»: взамен на Айкела «Сэйбрз» получили форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.