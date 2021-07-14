Джефф Скиннер согласился снять запрет на обмен перед драфтом расширения
14 июля 2021, 17:07
Нападающий «Баффало» Джефф Скиннер дал согласие снять пункт в контракте о запрете на обмен, пишет в Twitter журналист Йохан Фогл.
Таким образом, клуб не будет обязан автоматически защитить права на форварда на предстоящем драфте расширения.
На счету 29-летнего Скиннера 14 (7+7) очков в 53 матчах прошедшего сезона. У него контракт до конца сезона-2026/27 (кэпхит — 9 миллионов долларов).
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