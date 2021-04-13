Джефф Картер заявил, что не намерен завершать карьеру

Новичок «Питтсбурга» Джефф Картер заявил, что не собирается пока завершать карьеру, сообщает журналист Роб Росси. Форвард перешел в «Питтсбург» в дедлайн в результате обмена с «Лос-Анджелесом».

Контракт 36-летнего нападающего истекает после окончания сезона-2021/22 (кэпхит — 5,272 миллиона долларов).

Картер является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса». В общей сложности форвард провел 1080 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 751 очко (390 шайб и 361 результативная передача), в плей-офф канадец записал в актив 74 балла (39+35) в 120 встречах.