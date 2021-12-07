Джефф Картер стал вторым хоккеистом, который набрал минимум два очка в матчах против каждой из 32 команд НХЛ
10:07
Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:1).
Канадец стал вторым игроком в истории, который набирал минимум два очка в матче против всех 32 команд лиги на данный момент.
Первым такое достижение установил нападающий «Филадельфии» Дерик Брассар.
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