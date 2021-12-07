Джефф Картер стал вторым хоккеистом, который набрал минимум два очка в матчах против каждой из 32 команд НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:1).

Канадец стал вторым игроком в истории, который набирал минимум два очка в матче против всех 32 команд лиги на данный момент.

Jeff Carter (2-0—2) became the second player to record a multi-point game against all 32 teams, joining Derick Brassard.#NHLStats: https://t.co/OauF28PJHy https://t.co/df3OZpzKXw — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 7, 2021

Первым такое достижение установил нападающий «Филадельфии» Дерик Брассар.