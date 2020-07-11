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Джастин Уильямс: «На Олимпиаде будут представлены лучшие игроки, с которыми обычно в одной команде не сыграешь»

08:16
Джастин Уильямс. Фото nhl.com
Джастин Уильямс. Фото nhl.com
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Капитан «Каролины» Джастин Уильямс рад договоренности НХЛ об участии ее игроков в Олимпийских играх. Лига, профсоюз хоккеистов, МОК и ИИХФ пришли к соглашению, и на Олимпиаде-2022 и 2026 будут представлены НХЛовцы.

— Это действительно замечательно, потому что поможет развитию игры и ее популяризации, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Уильямса. — Туда поедут лучшие игроки. Считаю, что это просто здорово для хоккея. На этом турнире будут представлены лучшие игроки, с которыми обычно в одной команде не сыграешь. Это уникальная возможность. Олимпиада — само по себе особенное мероприятие. Но если там будут игроки НХЛ, то мы увидим противостояние лучших с лучшими. А это очень и очень особенный опыт.

Игроки НХЛ принимали участие в Играх с 1998 по 2014 год. Олимпиада в Пхенчхане прошла без их участия.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-plans-return-to-olympics/c-317376978

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