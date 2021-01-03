Джаред Сперджен стал новым капитаном «Миннесоты»

Новым капитаном «Миннесоты» стал защитник Джаред Сперджен, сообщает The Athletic.

31-летний защитник заменит в этом качестве форварда Микко Койву, который был капитаном «Дикарей» с 2009 года. Однако в это межсезонье финн покинул команду и подписал контракт с «Коламбусом».

Сперджен провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Миннесоты». Он был выбран «Уайлд» на драфте 2008 года под общим 156-м номером. С тех пор защитник провел 653 матча и набрал 280 (82+198) очков.