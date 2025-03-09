Беднар — о Ничушкине: «Для меня он один из лучших в лиге»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал хет-трик российского нападающего Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (7:4).

«Я думаю, он элита. Один из лучших 200-футовых (90 кг) игроков в лиге. Есть ребята, которые сразу приходят на ум, некоторые из них играют на разных позициях, например, Александр Барков, Джек Айкел, и вы пытаетесь найти таких больших нападающих. Он один из таких парней. Для меня он один из лучших», — приводит слова Беднара НХЛ.

В текущем сезоне Ничушкин провел 26 матчей, в которых набрал 23 (18+5) очка.