Джаред Беднар: "Игроки "Далласа" были в ударе"

Главный тренер "Колорадо" Джаред Беднар признал, что его команда по делу уступила "Далласу" (0:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хет-трик в этом матче оформил форвард "Старз" Александр Радулов.

– Мы не могли создать достаточно моментов, – цитирует официальный сайт лиги Беднара. – Соперник неплохо работал с шайбой перед воротами. Нужно отдать должное ему. Для нас это была игра плей-офф. Мы потерпели неудачу. Будем искать, как это компенсировать. Соперник сыграл очень быстро, его игроки были в ударе.