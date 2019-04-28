Нападающий "Коламбуса" Мэтт Дюшен, который забросил победную шайбу в очередном матче серии четвертьфинала Кубка Стэнли против "Бостона" (3:2 2ОТ), стал вторым игроком в истории "Блю Джекетс", кто отличился во втором овертайме, информирует пресс-служба НХЛ.

Первым игроком стал нападающий Мэтт Калверт, который в 2014 году забил "Питтсбургу" в матче первого раунда (4:3 2ОТ) также во втором овертайме.

В текущем плей-офф 28-летний Дюшен набрал 8 (4+4) очка в 6 играх.

Кубок Стэнли-2019: расписание и результаты матчей