Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дюшарм останется главным тренером «Монреаля» до конца сезона

18:51
Теги:

Вице-президент по хоккейным операциям «Монреаля» Джефф Гортон заявил, что главным тренер команды Доминик Дюшарм сохранит свой пост. Он отработает с командой как минимум до конца сезона, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Также клуб продолжает поиски нового генерального менеджера. Ожидается, что его имя будет объявлено после Рождества.

Ранее с должности генерального менеджера клуба был уволен Марк Бержевен. Также от своих обязанностей был освобожден помощник генерального менеджера Тревор Тимминс.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Закаливание организма: какой вид выбрать
Роль партии: сможет ли сборная России выйти в финал Кубка Дэвиса – 2021
0