Дюшарм останется главным тренером «Монреаля» до конца сезона

Вице-президент по хоккейным операциям «Монреаля» Джефф Гортон заявил, что главным тренер команды Доминик Дюшарм сохранит свой пост. Он отработает с командой как минимум до конца сезона, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Также клуб продолжает поиски нового генерального менеджера. Ожидается, что его имя будет объявлено после Рождества.

Ранее с должности генерального менеджера клуба был уволен Марк Бержевен. Также от своих обязанностей был освобожден помощник генерального менеджера Тревор Тимминс.