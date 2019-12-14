Дюклер сделал хет-трик в матче с «Коламбусом», Анисимов и Зайцев отметились голевыми передачами

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» в дополнительное время одолела «Коламбус» — 4:3. Победу «Сенаторз» принес точный бросок Энтони Дюклера, который оформил в этой встрече хет-трик.

Российские игроки «Оттавы» Артем Анисимов и Никита Зайцев сделали по голевой передаче.

По ходу встречи сразу три игрока «Блю Джэкетс» получили травмы: Сонни Милано, Джош Андерсон и Райан Мюррей.

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«Оттава» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0)

Голы: Дюклер — 16 (Л. Браун, Зайцев), 2:16 — 1:0. Аткинсон — 8 (Мюррей, Нюквист), 4:53 — 1:1. Дюклер — 17 (Анисимов, Хэйнси), 12:05 — 2:1. К. Браун — 5, 28:17 — 3:1. Тексье — 5 (Дюбуа, Робинсон), 44:44 — 3:2. Тексье — 6 (Дюбуа, Робинсон), 51:31 — 3:3. Дюклер — 18 (бол., Шабо, Пажо), 61:56 — 4:3.

Вратари: Нильссон — Мерзликинс (Корписало, 20:00).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 27 (8+12+5+2) — 41 (10+8+20+3).

Наши: Анисимов (12.38/1/+1), Зайцев (26.53/2/0), Наместников (18.14/1/0) — Гавриков (18.17/3/0).

14 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.

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