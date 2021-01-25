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Дюбуа высказался о переходе в «Виннипег»: «Уже чувствую себя как дома»

17:56
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Новый игрок «Виннипега» Пьер-Люк Дюбуа высказался о своем уходе из «Коламбуса».

«Чувствую себя в «Виннипеге» как дома, ощущения очень хорошие. За последние 2-3 года много чего случилось, но я двигаюсь дальше. За все благодарен «Коламбусу». Очень жду новой главы своей карьеры с новыми командой, тренерами, руководством и фанатами», — цитирует Дюбуа пресс-служба НХЛ.

В субботу, 23 января, «Коламбус» и «Виннипег» совершили обмен спортсменами. Финский снайпер Патрик Лайне и форвард Джек Рословик ушли в клуб из Коламбуса, на их место отправился Дюбуа, а также драфт-пик третьего раунда.

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