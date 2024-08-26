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Сегодня, 12:06

Дыбленко заявил, что переживает за успехи Подколзина в НХЛ

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Защитник «Северстали» Ярослав Дыбленко высказался об обмене бывшего партнера по СКА Василия Подколзина из «Ванкувера» в «Эдмонтон».

В августе 2024 года Подколзин стал игроком «нефтяников», которые в сезоне-2023/24 выступали в финале Кубка Стэнли.

«Впечатления от Васи Подколзина очень хорошие. Человек он тоже прекрасный. Вася много переживал, когда что-то не получалось. Он очень много работал, и всегда было видно, что он болеет хоккеем. За кого переживаю сейчас — так это именно за него, потому что он своей работой выбивает себе место в НХЛ. Я вообще всегда переживаю за него. Радуюсь, когда он забивает голы и хорошо играет. В то же время переживаю, когда идет не очень хорошо. С его трудолюбием и качествами хочется, чтобы он чувствовал себя комфортно. Поэтому, надеюсь, обмен в «Эдмонтон» очень круто на нем скажется, и он заиграет по-новому.

Иногда полезно сменить обстановку, попасть к новому тренеру в новой организации. Буду верить, что это пойдет ему на пользу. Он прекрасный хоккеист, так что у него должно все получиться», — цитирует Дыбленко Metaratings.

«Ванкувер» выбрал Подколзина на драфте НХЛ-2019 под общим 10-м номером.В прошлом сезоне 23-летний нападающий провел за клуб 21 матч и сделал 2 результативные передачи.

Василий Подколзин
Ярослав Дыбленко
Хоккей
НХЛ
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