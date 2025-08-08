Двукратный победитель Кубка Стэнли Клиффорд завершил карьеру и будет заниматься развитием игроков «Торонто»

Нападающий «Торонто» Кайл Клиффорд принял решение завершить карьеру, сообщает YahooSports.

34-летний форвард не выходил на лед в НХЛ с сезона-2022/23. Последние 2 сезона он провел в фарм-клубе «Торонто Марлис» в АХЛ.

Клиффорд играл также за «Лос-Анджелес» и «Сент-Луис». Он провел 753 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 144 (66+78) очка при 905 минутах штрафа. В плей-офф у него 65 матчей и 16 (4+12) очков. С «Кингз» он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014).

Теперь Клиффорд будет работать в «Торонто». Он присоединится к отделу развития игроков, где также трудятся бывшие игроки НХЛ Николай Антропов, Джейк Маззин и Патрик О'Салливан.