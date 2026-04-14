Фетисов — о непопадании «Вашингтона» в плей-офф: «Жаль, но Овечкин провел хороший сезон»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» высказался о непопадании «Вашингтона» в розыгрыш Кубка Стэнли-2026.

«Жаль. Это не очень хорошая новость, но Саша [Овечкин] провел хороший сезон. Он забил тысячную шайбу, держал команду до конца в тонусе. Совсем чуть-чуть не хватило для попадания в плей-офф Кубка Стэнли. Для любого хоккеиста и для любой команды попадание в плей-офф — главная задача. Но у Саши были еще попутные задачи, которых он смог достичь по ходу сезона», — сказал Фетисов «СЭ».

«Вашингтон» (93 очка) лишился шансов на плей-офф, в таблице Восточной конференции столичный клуб отстает от «Филадельфии» на 3 очка за одну игру до конца регулярного чемпионата.

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