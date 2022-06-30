Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о заявлении американского журналиста Кита Олберманна, который призвал арестовать Александра Овечкина в ответ на задержание баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Ну кто призвал арестовать Овечкина? Какой-то идиот, знаю, что журналист. Зачем на идиотов внимание обращать? Они пишут, что хотят, чистая русофобия. Дурак есть дурак — и это еще очень мягко сказано. Он дебил, это диагноз, ему надо лечиться. Они там сейчас думают, что кто больше крикнет русофобских высказываний, у того жизнь лучше будет, а совести там не было и не будет никогда. А если бы история с Грайнер произошла в Индонезии или Филиппины, где смертная казнь за это? Законы надо соблюдать», — сказал Кожевников «СЭ».

31-летнюю Грайнер арестовали в начале марта в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. При досмотре у американки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.