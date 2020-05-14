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«Федоров — суперталантливый человек». Фетисов — о североамериканском рейтинге лучших русских в истории НХЛ

14:01
Сергей Федоров в «Детройте». Фото Reuters
Сергей Федоров в «Детройте». Фото Reuters
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Двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутата Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» оценил список 50 лучших россиян в истории НХЛ по версии портала The Hockey Writers.

Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров.Мы тоже выбрали лучшего русского хоккеиста в истории НХЛ. Но это не Овечкин и не Федоров

— На прошлой неделе портал The Hockey Writers опубликовал свою версию 50 лучших россиян в истории НХЛ. Они поставили на первое место Сергея Федорова, на второе — Александра Овечкина. Видели этот рейтинг?

— Нет. Я много с кем играл, по-моему, с шестью поколениями хоккеистов. Сергей Федоров по многим показателям суперталантливый человек, который умеет буквально все. Так вот и за океаном это посчитали. Со временем этот рейтинг тоже изменится.

— Удивительным образом Евгений Малкин в этом рейтинге только седьмой. Почему за океаном, когда оценивают исторический масштаб игроков, его все время принижают?

— Женя — очень ценный хоккеист для команды, в которой он играет. Он умеет в хоккее все и может поменять исход матча за счет своего креатива и понимания. Он совершенно точно недооценен настолько, насколько ценен для своей команды. (Алена Гребенькова)

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