Двукратный олимпийский чемпион, а сейчас депутата Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» оценил список 50 лучших россиян в истории НХЛ по версии портала The Hockey Writers.

— На прошлой неделе портал The Hockey Writers опубликовал свою версию 50 лучших россиян в истории НХЛ. Они поставили на первое место Сергея Федорова, на второе — Александра Овечкина. Видели этот рейтинг?

— Нет. Я много с кем играл, по-моему, с шестью поколениями хоккеистов. Сергей Федоров по многим показателям суперталантливый человек, который умеет буквально все. Так вот и за океаном это посчитали. Со временем этот рейтинг тоже изменится.

— Удивительным образом Евгений Малкин в этом рейтинге только седьмой. Почему за океаном, когда оценивают исторический масштаб игроков, его все время принижают?

— Женя — очень ценный хоккеист для команды, в которой он играет. Он умеет в хоккее все и может поменять исход матча за счет своего креатива и понимания. Он совершенно точно недооценен настолько, насколько ценен для своей команды. (Алена Гребенькова)