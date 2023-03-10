Кожевников — о травме Капризова: «Это большая потеря для «Миннесоты»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Кирилл Капризов пропустит 3-4 недели из-за травмы.

«Для «Миннесоты» — это большая потеря. Он ключевой игрок в этой команде. Умеет заводить ребят и делает голы практически из ничего, может создать моменты. Так что у «Миннесоты» будут проблемы», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2). В третьем периоде на него упал защитник «Джетс» Логан Стэнли.