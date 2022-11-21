Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о нападающем «Питтсбурга» Евгении Малкине.

«Женя один из великих игроков, это однозначно, тут даже и говорить нечего, но я считаю, что все российские игроки в НХЛ — это лучшая реклама нашего хоккея. Не надо забывать, что помимо Малкина и Овечкина есть еще и Панарин, и Кучеров, и Василевский — они тоже реклама», — сказал Кожевников Metaratings.ru.

Малкин отметился шайбой в матче против «Чикаго» (5:3) и был признан второй звездой матча. Эта игра стала для 36-летнего нападающего 1000-й в НХЛ, на его счету 1166 (452+714) очков.