Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фрэнсис стал генменеджером "Сиэтла"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы, экс-нападающий Рон Фрэнсис стал генеральным менеджером "Сиэтла", сообщает официальный сайт НХЛ.

56-летний Фрэнсис работал в "Каролине"​ генменеджером с 2014 по 2018 годы. При нем "ураганы" ни разу не вышли в плей-офф. Команда должна начать играть в НХЛ с сезона-2021/22.

Напомним, что ранее совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. Официального названия у команды пока нет.

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