Две трети игроков НХЛ готовы нанести на свой свитер прозвище

66,8 процента хоккеистов НХЛ готовы нанести на один матч регулярного чемпионата на свой свитер прозвище, сообщает официальный сайт Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги по результатам голосования.

Спортсмены активно выступают за введение данного атрибута в игры НХЛ.

Хоккеисты также посчитали, что защитник "Нэшвилла" Пи-Кей Суббан станет лучшим телевизионным аналитиком после завершения карьеры.

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