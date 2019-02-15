Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Аризону"

"Сент-Луис" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Это восьмая подряд победа "Блюз".

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко оформил дубль. Теперь у него 24 заброшенные шайбы в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Сент-Луис" - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Эдмундсон - 2 (Шворц, Стин), 3:33 - 0:1. Тарасенко - 23 (Эдмундсон, Сундквист), 15:31 - 0:2. Тарасенко - 24 (бол., Шенн, Томас), 36:21 - 0:3. Бортуццо - 2 (Данн, Сундквист), 52:03 - 0:4.

Вратари: Кюмпер - Биннингтон.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 21 (6+6+9) - 24 (7+8+9).

Наши: - - Барбашев (13.14/1/0), Тарасенко (17.41/3/+1).

15 февраля. Глендейл. Gila River Arena.