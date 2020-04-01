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Два великих достижения Овечкина и Буре в Северной Америке. Их разделили 25 лет

11:09
Александр Овечкин (слева) и Павел Буре (справа).
Александр Овечкин (слева) и Павел Буре (справа).
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Ровно два года назад в этот день российский нападающий Александр Овечкин стал первым игроком «Вашингтона», который принял участие в 1000 матчах НХЛ и 54-м хоккеистом в истории лиги, который сделал это в составе одного клуба.

Примечательно, что гораздо раньше, но в этот же день знаковым достижением отметился другой российский хоккеист Павел Буре. 27 лет назад Буре стал первым игроком в истории «Ванкувера», сумевшим набрать 100 очков за сезон. Российский форвард отметился заброшенной шайбой и голевой передачей во встрече против «Тампа-Бэй» (5:3).

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