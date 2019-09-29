Два суперцентра в одной тройке. Кузнецов занял место Овечкина на фланге с Бэкстремом
21:02
В предсезонном матче «Вашингтон» — «Каролина» российский форвард Евгений Кузнецов, который последние несколько лет выступает на позиции центрального нападающего, занял место на левом фланге в первой тройке нападения вместе с другим элитным центром Никласом Бэкстремом и Томом Уилсоном.
Обычно с шведом и канадцем играет нападающий Александр Овечкин, но сегодня он пропускает игру из-за повреждения.
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